(bilgilerle yeniden) Türkiye Demokrasi Platformu üyelerinden karanfilli anma

TÜRKİYE Demokrasi Platformu üyesi bir grup, Ortaköy'deki Reina'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için eğlence mekanın önünde bir araya geldi. Ellerinde karanfiller bulunan grup üyeleri, basın mensuplarını açıklama yaptı.

Açıklamayı yapan Türkiye Demokrasi Platformu Başkanı Kezban Hatemi, "Demokratik sosyal, laik hukuk devleti bu tür ahlaksızca girişimlere hiç bir zaman ödün vermeyeceğiz. Bunu vurgulamak için hukukun üstünlüğüne sahip olmak için buradayız. Bizi asıl yaralayan ve üzen bu olaya rağmen hala twitter'dan, sosyal medyadan ahlaksızca paylaşımların devam etmesi" dedi.

"Türkiye Demokrasi Platformu olarak bu tür düşünce yapısını şiddetle kınıyoruz" diyen Hatemi, "Dolayısıyla burada yaşamını yitiren yabancıların ve Türklerin eğlence için bir araya geldikleri bu mekanda bu menfur cinayeti işleyenlere bir mesaj vermek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bu tür mesajlarla ne yaşam tarzını ne laikliğini nede hukukun üstünlüğünden vazgeçecek değildir. PKK, DAEŞ ve bunun gibi terör örgütleri ne yaparsa yapsın hukuk ve demokrasi refleksler en onun önünde olacaktır. Bunları söylemek için buradayız. Medyanın çok büyük sorumluluğu vardır. Halkın dayanışması ile hareket ederse çok daha iyi sonuçlar alacağız. Kendinden müsellah kişilerin çıkarak İslam dini adına hiç alakasız, kendi siyasi düşünce yapısı ve söylemleri ile uyumlu olarak konuşmalarını şiddetler kınıyoruz. Ölen kardeşlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Sembolik olarak buraya kendilerini anmak için geldik" diye konuştu.

Türkiye Demokrasi Platformu'nun ziyaretle ilgili yazılı açıklaması ise şöyle;

"İslam dini sevgi dinidir. Hiç kimsenin yaşam biçimini, inancını, etnik kimliğini sorgulamadan birlikte yaşamanın kurallarını vurgulayan bir dindir. Tarihinde ve kültüründe farklı milletleri birarada tutan, medeniyetlerin doğuşuna ilham veren bu topraklarda yaşayan Türkiye milleti olarak uzun zamandır ülkemizin varlığını, demokrasisini, laik düzenini, inanç ve yaşam farklılıklarını hedef alan teröre karşı bugün dünden daha güçlüyüz. Dünyanın her köşesinde gerçekleşen bu alçak saldırılara karşı tüm dünya ülkelerinin ve medya kuruluşlarının ortak hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye Demokrasi Platformu olarak bu kanlı eylemi şiddetle kınıyor, ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

Platform üyeleri saldırının olduğu eğlence merkezinin önüne karanfilleri bırakarak olay yerinden ayrıldı.

DHA