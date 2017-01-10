Bilgisayar monitöründen 1 kilo esrar çıktı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bilgisayar monitörünün içinde 1 kilogram esrar ile tavana gizlenmiş av tüfeği ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine evde arama yaptı. Aramada bilgisayar monitörü içine gizlenmiş 1 kilo esrar ile tavan arasında ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak R.B., H.B., F.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu emniyette sürüyor.

DHA