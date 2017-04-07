Bilgisayar mühendisini öldüren 17 yaşındaki m.a. tutuklandı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)KARTAL'da bir GSM operatöründe bilgisayar mühendisi olarak çalışan 36 yaşındaki Volkan Karadeli'yi bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen M.A., “Tasarlayarak adam öldürme' ve “Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından tutuklandı.

Kartal'da 3 Mart 2017 tarihinde bir GSM operatöründe bilgisayar mühendisi olarak çalışan 36 yaşındaki Volkan Karadeli'yi evinde sırtından ve kollarından bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki M.A., olaydan sonra kaçtığı Adana Seyhan'da yakalanarak İstanbul'a getirildi.

İstanbul Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na çıkarılan M.A., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, M.A.'yı, “Tasarlayarak adam öldürme' ve “Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.



DHA