Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir'de (2)

SANAYİCİLERLE BULUŞTU

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne gitti. Burada Norm Grup'a bağlı fabrikanın ArGe merkezinin açılışını yaptı. Fabrika yetkililerinden bilgi alan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, daha sonra sanayicilerle bir araya geldi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Atatürk Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş ile sanayicilerin bulunduğu toplantıda konuşan Özlü, sanayi bölgesinde 35 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

GÜÇLÜ, LİDER ÜLKE OLMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Türkiye'nin, güçlü ve lider bir ülke olabilmek için her alanda yoğun mücadele verdiğini anlatan Bakan Özlü, şunları söyledi:

"Atatürk OSB gibi bölgeler, bu mücadelenin en yoğun verildiği yerlerin başında geliyor. Siyasi güç, ekonomik güç, askeri güç, bunlar hep birbirlerini tamamlayan, ancak birarada var olabilen kavramlardır. Ekonomik olarak güçlü bir Türkiye inşa etmemizin yolu da öncelikle sanayi üretiminden geçmektedir. Sanayi üretimini nicelik ve nitelik olarak ne kadar artırırsak ülkemizin ekonomik gücü o kadar artacaktır. Üretimde niceliği artırarak ilerlemeye devam edebiliriz. Ancak sıçramak ve seviye atlamak istiyorsak, üretimin niteliğini de artırmak durumundayız. Bu da Ar-Ge'yle olur, tasarımla ve markalaşma yoluyla katma değeri artırarak olur. İzmir'deki sanayicilerimiz hem mevcut yatırımlarının niteliğini artırarak hem de yeni yatırımlar yaparak katkı vermelidir. İzmir denince aklımıza teknoloji gelmelidir, teknoloji yoğun yatırımlar gelmelidir. Biz hükümet olarak, sizlerin bu yönde göstereceğiniz her türlü gayrete azami destek veriyoruz ve vereceğiz. Bugün Türkiye'de sadece 15 nitelikli personelle Ar-Ge merkezi kurabiliyorsunuz. 10 kişiyle tasarım ofisi kurabiliyorsunuz. Yüksek teknolojili veya orta – yüksek teknolojili bir sektörde yatırım yaptığınızda 4'üncü veya 5'inci bölge teşviklerinden yararlanabiliyorsunuz. Bilim ve teknoloji ekosistemini iyileştirmeye, sanayicimize, akademisyenlerimize yönelik çalışmalarımızı daha da etkin hale getirmeye bundan sonra da devam edeceğiz."

TÜBİTAK'ta ve bakanlıklarında kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştireceklerini söyleyen Bakan Özlü, "Hem ihracatımızda hem de iç talepte bir artış yaşandığını görüyoruz. İç ve dış talebin artması, sanayimiz üzerinde de olumlu bir etki yapıyor. Sanayi üretimi, ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 oranında artış gösterdi" dedi.

Bakan Özlü, 2017 yılının daha parlak yıl olacağı görüşünü savunurken, "Sizi korkutanlara değil, size ümit verenlere itimat edin. Ben milletimizin, bu anayasa değişikliğine çok güçlü bir şekilde evet diyeceğine inanıyorum. Özellikle iş dünyamızın, siyasi istikrarı sağlayacak ve hantal bürokrasiyi dinamik hale getirecek olan bu değişikliğe destek vereceğini düşünüyorum" dedi.

Sanayicilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Özlü, ABD ve İngiltere'nin, Türkiye'den yapılacak doğrudan uçuşlarda, cep telefonlarından büyük elektronik cihazlara kabin yasağı getirilmesi kararının yanlış olduğunu, bunu siyasi bir karar olarak gördüklerini söyledi.

DHA