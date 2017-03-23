Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir'de (3)

ALİAĞA'YI ZİYARET ETTİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de, Aliağa İlçesi'ne gitti. Bakan Özlü, ilk olarak Aliağa Ticaret Odası'nda sanayici, işadamları ve vatandaşlarla buluştu. Oda yöneticileriyle basına kapalı oturumda bölgenin sorunlarıyla sanayici ve işadamlarının isteklerini dinleyen Özlü, daha sonra Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Toplantı Salonu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

460 BİN KOBİ'YE 11 MİLYAR LİRA KREDİ

Aliağa'nın İzmir ve Türkiye için öneminden bahsederek konuşmasına başlayan Bakan Özlü, iş dünyası, sanayici ve esnafı dinlemenin doğru karar alıp doğru işler yapmak için gerekli olduğunu vurguladı. Bakan Özlü, şunları söyledi:

"Sizler sahada olan insanlarsınız. Sahanın sıkıntılarını, aksayan taraflarını ve bunların muhtemel çözüm önerilerini biz, sizlerden alacağız. Sizlerden aldığımız verilerle formülasyon geliştirerek çözümler üreteceğiz. Yılın son çeyreğinden itibaren ekonomiyi canlandırmak için birçok tedbiri hayata geçirdik. Sizler finansman sıkıntısı var dediniz, biz de KOSGEB aracılığıyla sıfır faizli kredi uygulamasını başlattık. Bu kredilerde bize zaman zaman bankaların yavaş çalıştığı gibi şikayetler geliyor. Bunların hepsinin tedbirini aldık. 462 bin 167 KOBİ bu krediden istifade edecek, kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar 100 bine yakın KOBİ bu krediden istifade etti. Kredileri onaylandı, 30 bini parasını aldı, diğerleri de alacak. İlk defa 11 milyar lira değerinde bir krediyi 460 bin KOBİ'ye veriyoruz. Bankalar da KOSGEB de bu konuda yeni. KOSGEB'in bugüne kadar verdiği kredilerin toplamı 3.5 milyar liradır. Son iki ayda ise 11 milyar lira kredi veriyoruz. Bunu KOBİ ile buluşturmak biraz zaman alıyor ama herkes müsterih olsun. Şartları sağlayan herkes bu krediden istifade edecek. 10 Nisan'a kadar kredi kullanacak KOBİ'lerin hepsinin işlemlerini tamamlamayı hedefliyoruz. Sizler piyasada durgunluk var dediniz, bizler hemen konutta, mobilyada ve beyaz eşyada vergi indirimi getirdik. Bunun neticesinde Şubat ayında beyaz eşya satışları yüzde 30 artış gösterdi. İş dünyamızla aramızdaki uyum ve işbirliğini sürdürme noktasında tam bir kararlılık içerisindeyiz."

'YÜKTE HAFİF, PAHADA AĞIR ÜRÜNLER YAPMALIYIZ'

Ak Parti hükümetiyle iş dünyası arasındaki uyumlu çalışmaya da vurgu yapan Bakan Özlü, "2002'den sonra elde edilen başarının sırrı, iş dünyası ile aramızdaki uyumdan kaynaklanmakta. Hükümet yatırımı, ticareti artırmak için gerekli adımları atıyor, esnafımız da bu fırsatları hakkıyla değerlendiriyor. Bundan sonra da böyle olacak. Bizim temel görevimiz işimizi ve aşımızı büyütmek, üretmek olacak. Ancak üretime teknoloji katacağız. Her bir ekonomi yazarı diyor ki; 'bizler katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz'. Bu ürünlerin temelinde teknoloji var. ABD ihraç ettiği her bir cep telefonunda kilo başına 750 dolar kazanç sağlıyor. Bizim ihraç ürünlerinin katma değeri kilo başına 1.5 dolar. Yükte hafif, pahada ağır ürünler yaparsak katma değeri yüksek ürünler yapmış olacağız. İşin özü budur" dedi.

'FARKI KAPATMANIN TEK YOLU TEKNOLOJİ ÜRETMEK'

İzmir için yakın gelecekteki plan ve projelere de değinen Bakan Özlü, "İzmir için özel çalışmalar yapıyoruz. İzmir'i Türkiye'nin teknoloji üssü yapmak istiyoruz. İnşallah bunları sizlerle de yakın zamanda paylaşacağız. Teknoloji üretmeyen bir Türkiye'nin geleceği olamaz. Bizim petrol kuyumuz yok, doğalgaz yataklarımız, altın madenlerimiz yok. Sattığımız belli, aldığımız belli. İthalatımız ile ihracatımız arasında 60 küsur milyar dolar fark var. Bu farkı kapatmanın tek yolu teknoloji üretmektir. Bunun için de İzmir büyük bir potansiyel taşıyor. İklimi, insan yapısı ve dünyaya açıklığını değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

Üretimde markalaşmaya ihtiyaç olduğuna değinen bakan Faruk Özlü, "Türkiye'nin marka değeri olan şirketlere ihtiyacı var. İtalya bizimle aynı kalitede ürettiği bir gömleği, bizden üç kat pahalıya satabiliyor. Fark sadece markadan geliyor. Bizim de üretimi bu noktaya sürüklememiz gerekiyor. Hükümet olarak bunun için yoğun gayret sarf ediyoruz. İnşallah bu çalışmaların semerelerini toplamaya da başlayacağız" dedi.

'MEVCUT SİSTEMDE SİYASİ İSTİKRAR SAĞLANAMAZ'

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına da değinen Bakan Özlü, "Yenilenmeden büyüme olmaz, gelişme olmaz. Bir sistem var Türkiye'de ve bizim hedefimiz 16 Nisan'da bunu yenilemektir. Mevcut sistemde siyasi istikrarın sağlanması zor ve insanların önünü görebileceği bir siyasi yapıya ihtiyaç var. Siyasi istikrarın ekonomik istikrara dönebileceği bir sistemin 16 Nisan'dan sonra hayata geçeceğini ifade etmek istiyorum. İstikrarı kişiler değil, sistemin bizatihi kendisi sağlamalı. Sistem kriz üretmemeli. Sistem ülkenin kalkınmasının ve üretmesinin önünde bir engel olmamalı" dedi.

Konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte basına kapalı sorucevap kısmında bölge sanayici ve işadamlarının istek ve sorunlarını dinleyerek cevaplayan bakan Özlü, daha sonra İzmir Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. İkindi namazını müteakiben Merkez Camii'nde kılınan bir cenaze namazına da katılan Bakan Özlü, son olarak Ak Parti Aliağa İlçe Başkanlığına geçerek ziyaretini sonlandırdı.

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), DHA)

DHA