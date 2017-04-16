Bingöl ve Mardin'de referanduma büyük ilgi

MARDİN ve Bingöl'de seçmenler referanduma büyük ilgi gösterdi. Bingöl'de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, annesi ile birlikte oy kullanmaya geldi. Mardin'de HDP'li Mithat Sancar, Ahmet Türk ve Vali Mustafa Yaman, oylarını kullandıktan sonra kısa değerlendirmelerde bulundu.

Mardin'de, Vali Mustafa Yaman, ailesi ile birlikte geldiği Zinciriye İlkokulu'nda katılımın yüksek olmasından dolayı bir süre sandıkta sırada beklemek zorunda kaldı. 1248 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Vali Yaman, oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini, il genelinde alınan güvenlik önlemleri kapsamda toplamda 11 bin güvenlik görevlisinin görev aldığını söyledi. Büyükşehir belediyesi olarak bazı tedbirler aldıklarını hatırlatan Vali Yaman, 'Vatandaşların rahat ve konforlu bir şekilde oylarını kullanmaları için ulaşımı ücretsiz hale getirdik. Hasta ve bakıma muhtaç, tek başına oy kullanmaya gidemeyecek seçmenleri, evlerinden alıp sandık başına götürüyoruz' dedi.

SANCAR: ÜLKEMİZ İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Atatürk ilkokulu'nda oyunu kullanan HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da, oyunu kendi seçim bölgesinde kullanmayı tercih ettiğini belirterek, 'Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan referandum için oy kullandık. Ülkemiz için dönüm noktalarından biri olacak. Tabi hayırlı olmasını diliyoruz. Akşam saatlerinde de sonuçlar çıkmaya başlar. Hayır sonucu bekliyoruz ama sonuç ne olursa olsun, ülkenin iyi bir yöne girmesi için elimizden geleni yapacağız. Tekrardan Hayırlı olsun diyorum' diye konuştu.

Oyunu Yalım Ortaokulu'nda kullanan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk de referandumun hayırlı sonuçlanmasını dileyerek, 'Temennimiz, oylamanın sorunsuz bir şekilde bitmesi ve Türkiye'nin hayrına vesile olacak bir sonucun çıkmasını ümit ediyoruz' şeklinde konuştu.

YILMAZ, 78 YAŞINDAKİ ANNESİYLE BİRLİKTE GELDİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz da memleketi Bingöl'de, 78 yaşındaki annesi Fatma Yılmaz ile birlikte merkez Yüzüncü Yıl İlkokulu'nda 1001 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Referandumda çıkan sonuca herkesin saygı duyması gerektiğini ifade eden Yılmaz, 'Türkiye'de yurtiçinde 55 milyon civarında seçmen bugün sandık başına gidiyor. İnşallah yüksek bir katılım oranı olur. Öyle olacağını da tahmin ediyorum. İnşallah memleketimiz için en güzel neticeler ortaya çıkar. Çıkan neticeye herkes, hepimiz saygı duyacağız. Milletimizin kararı başımızın gözümüzün üstünde diyeceğiz' dedi.

HASTALAR AMBULANSLA SANDIKLARA TAŞINIYOR

Anayasa değişikliği için oy verme işleminin sürdüğü Bingöl'de evde bakım hizmeti alan vatandaşlar, sağlık görevlileri tarafından evlerinden alınarak sandık başına getirilerek oy kullanmaları sağlanıyor.

Bingöl merkez Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde kalça kırığından dolayı evde sağlık hizmeti alan 75 yaşındaki Şükrü Barası, seçimde oy kullanma isteğini İl Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesindeki Evde Bakım Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'ne bildirdi. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla evinden alınan Barası, Düzağaç Ortaokulu'ndaki 1097 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

DHA