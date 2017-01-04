Bingöl’de 1 yılda 273 kişi terör soruşturmasından tutuklandı

BİNGÖL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2016 yılı içerisinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, 83'ü PKK, 183'ü FETÖ ve 7'si DEAŞ olmak üzere toplam 273 kişi tutuklandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde 2016 yılında gerçekleştirilen terör soruşturmalarında 273 kişinin tutuklandığı bildirildi. Başsavcı Ahmet Bektaş, imzalı yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"2016 yılında FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerinin ülkemizin değişik yörelerinde, devletimizin bekaasına milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden, hunharca icraa edilen eylemleri söz konusu olmuştur. Devletimiz tüm kurumları ve milleti ile birlikte bu saldırılara karşı koymuş ve karşı koymaya devam etmektedir, bu bağlamda Bingöl ilinde 2016 yılı içerisinde, Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 823 şüpheli hakkında adli soruşturma yürütüldüğü, şüphelilerden 183 kişinin tutuklandığı, 118 şüpheli hakkında Anayasayı ihlal, yasama ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyan, silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından 5 yıldan müebbet hapis cezası istemiyle, yine terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 900 şüpheli hakkında adli soruşturma yürütüldüğü, 83 şüphelinin tutuklandığı, 217 şüpheli hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü propagandası yapma suçlarından 2 yıl ile müebbet hapis cezaları istemiyle, yine DEAŞ terör örgütü soruşturması kapsamında 57 şüpheli hakkında Adli soruşturma yürütüldüğü, 7 şüphelinin tutuklandığı, 13 şüpheli hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü propagandası yapma suçlarından 2 yıl ile müebbet hapis cezaları istemiyle Bingöl 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca hazırlanan iddianamelerin mahkemece kabul edildiği ve koğuşturma aşamasının başladığı. Ülkemizin bekaasına, milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden silahlı terör örgütlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız ve kolluk birimlerince 2017 yılında da aynı kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir."

DHA