Bingöl'de 15 Temmuz gazilerinden başkana ziyaret

BİNGÖLLÜ, 15 Temmuz darbe girişimi gazileri Mehmet Akif Özdemir, Sedat Yalçın ve Onur Asutay, Belediye Başkanı Yücel Barakazi'yi ziyaret etti.

15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Bingöllü gazi Mehmet Akif Özdemir, Sedat Yalçın ve Onur Asutay, Belediye Başkanı Yücel Barakazi'yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. 15 Temmuz gazilerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Başkan Barakazi, 15 Temmuz şehit ve gazilerine çok şey borçlu olduklarını ifade ederek, "15 Temmuz bu milletin darbeye karşı dik durduğu bir gün. Bugün de önemli kahramanlarımız var. Bu önemli kahramanlardan Bingöllü hemşehrilerimiz Mehmet Akif Özdemir, Onur Asutay, Sedat Yalçın kardeşlerimizdir. 15 Temmuz şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Onlar olmasaydı ben ve birçoğumuz şimdi burada olmazdık. Şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarını unutmadık, unutmayacağız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Allah sizden ve bu aziz milletimizden razı olsun" diye konuştu.

DHA