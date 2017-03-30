Bingöl'de 2 PKK'lı yakalandığı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

BİNGÖL'ün Kiğı İlçesi'nde dün yakalanan 2 PKK'lıdan birinin, terör örgütünün sözde Yayladere sorumlusu olan İran uyruklu Sinan Rojhilat kod adlı Barış Elhani olduğu belirtilirken, 2 teröristin yakalandığı çatışma anıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Kiğı İlçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda biri yaralı 2 teröristin yakalandığı çatışma anını gösteren görüntüler ortaya çıktı. Yaralı olarak yakalanan teröristlerden birinin, terör örgütünün sözde Yayladere sorumlusu İran uyruklu Sinan Rojhilat kod adlı PKK'lı Barış Elhani olduğu öğrenildi.

Ortaya çıkan görüntülerde hava destekli operasyon sırasında ormanlık ve sarp kayalık alanın, helikopterler ve ağır silahlarla bombardıman altına alındığı görülürken, çatışma boyunca silah sesleri duyuluyor. Dağlık alanda kaçmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirilirken, dağın yamacında ise operasyon halinde olan güvenlik güçleri görülüyor.

Bingöl Valiliği 2 teröristin yakalanmasıyla ilgili dün yaptığı yazılı açıklamada, yakalanan 2 teröristten birinin yaralı olduğu belirtilerek, "49'uncu Piyade Tugay Komutanlığı harekat kontrolünde bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde icra edilen Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-8 operasyonu kapsamında 28 Mart 2017 tarihinde Bingöl İli Kiğı İlçesi Açıkgüney köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas neticesinde 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu 1 bölücü terör örgütü mensubu yaralı üzerlerinde bulunan silah ve teçhizatları ile birlikte yakalanmış olup arazide yapılan arama/tarama faaliyeti neticesinde ele geçen malzeme listesi aşağıda sunulmuştur. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denilmişti.

Valilik açıklamasında, operasyon bölgesinde yapılan aramalarda teröristlere ait ele geçirilen malzemeler ise şöyle sıralandı:

"2 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 dolu kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 el bombası, 1 büyük telsiz, 1 küçük telsiz, 1 flash bellek, 1 hafıza kartı, 1 ses kayıt cihazı, 1 radyo, 2 gündüz görüş dürbünü, 1 fener, 1 makas, 2 şemsiye, 1 traş makinası, 4 küçük pil, 10 çorap, 2 askeri panço, 1 çadır, 1 beyaz kar elbisesi, 1 küçük tüp, 1 demlik, 3 uyku tulumu, 3 metre, 25 metre kablo, 1 tava, 1 silah bakım spreyi, 8 kod tablosu, 3 puşi, 3 sırt çantası, 1 kazma, 1 kürek, 1 orak, 1 çapa, 2 bel çantası, 3 iç çamaşırı, 2 cam bardak, 2 parfüm, muhtelif miktarda sıhhı malzemeler."

DHA