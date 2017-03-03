Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı

BİNGÖL merkez ve 7 ilçesine bağla toplam 23 bölgede, 2-16 Mart tarihleri arasında, düzenlenecek operasyon öncesi geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Bingöl merkez ve Adaklı, Genç, Solhan, Yayladere, Kiğı, Karlıova ve Yedisu olmak üzere 7 ilçesine bağlı 23 kırsal bölgede, 2-16 Mart tarihleri arasında düzenlenecek operasyon öncesi geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Bingöl Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

Bu tedbirler kapsamında, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; İl Merkez J.K.lığı sorumluluk alanında bulunan; Ortaçanak bölgesinde; Hasar Yaylası ve Hasar Tepe Bölgesinde; Feratan Bölgesinde; Çır Yaylası Bölgesinde; Merdiven Deresi Bölgesinde, Adaklı İlçe J.K.lığı sorumluluk alanında bulunan; Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) Bölgesinde, Genç İlçe J.K.lığı sorumluluk alanında bulunan; Sağgöze Bölgesinde; Büyükçağ Bölgesinde; Yeniyazı Bölgesinde; Dikpınar Bölgesinde; Derman Bölgesinde; Şekeran Bölgesinde, Solhan İlçe J.K.lığı sorumluluk alanında bulunan; Yenibaşak-Doğuyeli Bölgesinde, Yayladere İlçe J.K.lığı sorumluluk alanında bulunan; Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi) Bölgesinde; Kırköy Ormanları Bölgesinde; Manav Deresi Bölgesinde; Güneşlik Gökçedal Bölgesinde, Kiğı İlçe J.K.lığı sorumluluk alanında bulunan; Çomakderesi Bölgesinde, Karlıova İlçe J.K.lığı sorumluluk alanında bulunan; Karacehennem Ormanları Bölgesinde, Yedisu İlçe J.K.lığı sorumluluk alanında bulunan; Akımlı Yaylası Bölgesinde; 2 Mart – 16 Mart 2017 tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır."



DHA