Bingöl'de Jandarmanın dikkati muhtemel faciayı önledi

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından bulunarak imha edildi. Jandarmanın dikkati ile 14 kiloluk iki tüple hazırlanan patlayıcının tespit edilip imha edilmesi, muhtemel bir faciayı önledi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl jandarma komutanlığına bağlı birlikler tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Karlıova ilçesi Karacehennem Ormanları sınırları içerisinde Kızılağaç köyü ile Meşeli mezrası arasında Germaşon düzü mevkiinde bugün, 'Şehit güvenlik korucusu Tarık Aydemir-9' adı ile bir operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonu kapsamında stabilize yola döşenmiş vaziyette 1 adet 12 kiloluk ve 1 adet 2 kiloluk mutfak tüpünden oluşan uzaktan telli komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği Bingöl Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda patlayıcı madde imha uzmanı tarafından emniyet tedbirleri alınarak imha edilmiştir. İmha sonrası yolda 2x2x1 ebatlarında çukur oluşmuştur. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

DHA