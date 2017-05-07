Bingöl'de PKK'lılar iş makinesi yaktı

BİNGÖL'ün Genç İlçesi'nde yol yapım şantiyesindeki iş makinesi, PKK'lı teröristler tarafından ateşe verildi. Kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Genç İlçesi Servi bölgesinde 3 kişilik PKK'lı grup, gasp ettikleri bir araç ile geldikleri Yeniyazı Köyü Kerpiçtepe mevkiinde yol yapım şantiyesindeki iş makinesini yaktı. İş makinesini yakan PKK'lılar gasp ettikleri araç ile kaçarken, bölgede kaçan 3 teröristin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DHA