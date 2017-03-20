Bingöl'de taraftara küfreden polis hakkında işlem başlatıldı

BİNGÖL'de oynanan 12 Bingölspor-Bergama karşılaşmasının ardından taraftara küfrettiği iddiasıyla Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru hakkında idari işlem başlatıldı. Sivil polisin taraftarı tartakladığı ve küfrettiği anlar ise yakındaki bir kişi tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu 3'üncü Futbol Ligi 3'üncü Grup'ta dün Şehir Stadyumu'nda oynanan ve konuk ekibin 1-0 kazandığı 12 Bingölspor-Bergamaspor maçı sonrası çıkan olaylarda, sivil olduğu belirtilen bir polisin, Bingölspor taraftarı 3 gençle önce tartıştığı görülüyor. Bir taraftarı yakalayan sivil polisin başka bir taraftara da küfür ettiği duyuluyor. Sivil polis bunları yaparken, yakında bulunan başka bir taraftar da cep telefonu ile kayıt altına aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama yapıldı. Taraftara küfür ettiği belirtilen polis memuru hakkında idari işlemlerin başlatıldığı belirtilen valilik açıklamasında "19.03.2017 günü 12 Bingöl Spor ile Bergama Belediyespor arasında oynanan futbol müsabakası sonrasında yaşanan tatsız olaylar nedeniyle sosyal medyada ve çeşitli paylaşım sitelerinde gündem oluşturan, polis ve halk ilişkilerine yakışmayan tutum ve davranışlar içerisine giren emniyet personeli hakkında gerekli idari işlem başlatılmıştır" denildi.

DHA