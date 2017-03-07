Bingöl'de terör operasyonu

BİNGÖL'ün Genç İlçesi kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında 8 ayrı evde yapılan aramalarda 1 havan mühimmatı, 1 av tüfeği ve 1 tabanca, uyuşturucu made ile bol miktarda mühimmat ele geçirildi.

Genç İlçesi kırsalında düzenlenen Şehit Binbaşı Turgay Çelik-6 Operasyonu sonuçlarıyla ilgili Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "49'uncu Komando Tugay Komutanlığı emir komutasında, 5 taburun katılımıyla Bingöl ili Genç İlçesi kırsalında icra edilen Şehit Binbaşı Turgay Çelik-6 Operasoyunu kapsamında 6 mart 2017 günü 8 ev ve 1 depo içerisinde yapılan aramalarda; 4.5 kg kubar esrar, 1 tek kırma av tüfeği, 1 Browning tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 60 mm. havan mühimmatı, 1 yanmış araç, 200 kg. amonyum nitrat, 36 7.65 mm. tabanca mermisi, 50 kg. gübre, 25 küçük tüp, 4 boş uçaksavaş kovanı, 24 kg. salça, 20 metrelik su borusu, 17 iç çamaşırı, 15 el feneri, 5 kg. un, 5 örgüt kıyafeti, 2 kg. kurutulmuş kenevir, 2 büyük tüp, 1 koli bandı, 1 örgüt posteri, 1 tabanca kılıfı, 1 çift mekap ayakkabı, 1 mont, 1 10-15 kişilik çadır, 1 torba ağrı kesici ilaç, 1 video kamera ele geçirilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü mensuplarıyla mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

DHA