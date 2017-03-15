Binlerce kişi listelerde ismini bulmak için izdiham oluşturdu

DİYARBAKIR'da, İş-Kur tarafından, 'Toplum Yararına Çalışma Programı' kapsamında 6 aylık süreyle işe alınacak 5 bin kişinin isminin kurayla belirlenmesinden sonra isim listeleri İş-Kur önündeki panolara asılırken, adını listede bulmak için toplananlar izdihama neden oldu. Adlarını listede göremeyen bazı işçiler ise, listelerin değiştirildiğini iddia ederek Valiliğe gidip yetkililer ile görüşmek istedi.

Diyarbakır'da, 32 kurumda, 'Toplum Yararına Çalışma Programı' kapsamında 6 aylık süreyle işe alınacak olan 5 bin kişilik kontejan için 39 bin kişi başvuruda bulunmuş ve geçtiğimiz günlerde noter huzurunda çekilen kura ile 5 bin kişi tespit edilmişti. Bugün belirlenen 5 bin kişinin isim listesi İş-Kur İl Müdürlüğü binası önündeki panolara asıldı. İsimlerini listede bulmak isteyenler yoğunluk oluşturunca, zaman zaman izdiham yaşandı. Yoğun bir kabalığın birikmesi üzerine polis ekipleri müdürlük önüne gelerek TOMA ve zırhlı araçla güvenlik önlemi aldı.

"LİSTE DEĞİŞTİRİLDİ" İDDİASI

İşe girmeyi hak kazanan 5 bin kişinin ismi İş-Kur İl Müdürlüğü binasına asılması üzerine, bu sabah müdürlüğü'ne giden bazı kişiler, listede adlarının görmemeleri üzerine itirazda bulundu. İsim listelerinin değiştirildiğini iddia eden işçiler Diyarbakır Valiliğine giderek yetkililer ile görüşmek istedi. Burada bir sonuç alamayan işçiler daha sonra İş-Kur'a yönlendirildi.

DHA