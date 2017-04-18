Samsun Haberi: Bir kişiyi tabanca ile bir kişiyi de darp sonucu yaralayıp kaçtı

Bir kişiyi tabanca ile bir kişiyi de darp sonucu yaralayıp kaçtı

SAMSUN'da oto yıkama dükkanında giren O.P., iddiaya göre 'Beni S.E. gönderdi' diyerek tabanca ile 56 yaşındaki Şaban Kahya'yı sol bacağından, 41 yaşındaki Nevzat İpek'i de demirle vururak başından yaraladı. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay bugün Samsun'un İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşına ait oto yıkama dükkanında bir süre onun yerine bekleyen Nevzat İpek, buraya gelen O.P.'nin 'Beni S.E gönderdi' dedikten sonra işyerinde misafir olarak bulunan Şaban Kahya'ya tabancayla ateş edip sol bacağından yaraladı. Ardından da Nevzat İpek'i de kafasına demirle vurup yaralayan saldırgan, daha sonra geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaralılardan tabanca ile bacağından vurulan Şaban Kahya, merminin damara isabet etmesi nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA