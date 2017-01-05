Bir la öğrencilerini ısıttı

MUŞ'un Bulanık ilçesine 47 kilometre uzaklıktaki Molladavut Köyü İlkokulu öğretmeni Müslüm Ekmez, öğrencilerinin çektiği bir karesi ile hayatlarını değiştirdi. Sibirya soğuklarının yaşandığı, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu köyde okullarına ayaklarında kara lastik, üstlerinde ise eski ve ince kıyafetleri ile giden öğrencilere İstanbul'dan yardım eli uzandı.

Bulanık ilçesine bağlı Molladavut Köyüne bu yıl üçüncü öğretmen olarak atanan Müslüm Ekmez, öğrencilerden kara lastik ve yazlık kıyafetlerle okula gelmelerinden etkilendi. Okuttuğu 1 ve 2'nci sınıf öğrencilerle okul önünde bir kare çektirdi. Bu ı, istanbul'daki Eğitimciler Okullarına gönderdi ve öğrencilerinin üşümemesi için destek istedi.

Köy öğretmeni Ekmez'in gönderdiği üzerine harekete geçen Eğitimciler Okulları Kurucu Temsilcisi Gülüm Kalafatoğlu Öztel, çocuklar ve aileleri için ayakkabı, mont, kazak gibi giyim eşyaları ile kırtasiye malzemesinden oluşan 46 koli yardımı ulaştırdı. Gülsüm Kalafatoğlu Öztel, "Türkiye'nin dört bir tarafına yılda birkaç kez yardım gönderiyoruz. Amacımız özellikle bu soğuk kış gününde her öğrencinin okuluna sıcak bir şekilde gidip gelmesini sağlamak. Onları sevindirmek bizim için mutluluk. Bu konuda bize destek olan okul aile birliğimize, öğretmenlerimize, hayırseverlere öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. 48 öğrencinin bulunduğu Molladavut köyüne okul aile birliğimizle yardımda bulunduk. Umarın binlerce çocuğumuz gibi onların da o masum yüzünü güldürürüz" diye konuştu.

Gaziantepli olan ve bu yıl iki derslikli Molladavut Köyü ilkokuluna bu yıl atanan öğretmen Müslüm Ekmez, hiçbir karşılık beklemeden yüzünü görmedikleri insanların öğrencilerle ailelerine yardım elini uzatmasından çok mutlu olduğunu bildirdi. İki derslikli okulda kendisi ile birlikte üç öğretmenin bulunduğunu belirten Ekmez şöyle konuştu:

"Okulda 1 ve 2'inci sınıf öğrencilerini ben, 3 ve 4'üncü sınıfları da diğer öğretmenlerimiz okutuyor. Kış gelince çocuklarımızın büyük bir bölümü okula ince kazak ve kara lastik olarak bilinen plastik ayakkabı ile gidip, gelmeye başladılar. Belli etmiyorlardı ama hepsi üşüyordu. Neler yapabilirim diye düşündüm ve öğrencilerimizin larını çekip kardeş okul projesi kapsamında Eğitimciler Okulları'na gönderdim. Onlar da yardım elini uzatıp öğrencilerimize ve hatta ailelerine bile kış ve yazlık giyecekler gönderdiler. Öğrencilerimin okula üşümeden gidip geleceklerini bilmek beni çok sevindiriyor."

DHA