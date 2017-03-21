Bir yumak umut projesi kansere dikkat çekecek

DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölüm Başkanı Yard.Doç.Dr. 32 yaşındaki Ayşegül Koyuncu Okca, kanserde erken tanıda farkındalık yaratmak için '#Biryumakumut' kampanyası başlattı. Meme kanseri olan Okca, farkındalık yaratmak için 2 bin örgü işi yaparak, hastane çevresindeki ağaçları ve otomobillere giydirme yapacaklarını söyledi.

PAÜ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölüm Başkanı Yard.Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca, 4 yıl önce yaptırdığı testlerde meme kanseri olduğunu öğrendi. Yaklaşık 6 ay kemoterapi gören Okca, tedaviye başladı. Yılmayan, kendisiyle aynı durumda olabilecek kişileri erken teşhisle kurtarmak için harekete geçen Okca, sınıftaki öğrencileriyle birlikte Kanser Haftası'nda yapacakları etkinlik için proje geliştirdi. Erken tanı sayesinde hayata tutunduğunu ve kanserde erken tanının çok önemli olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Okca, erken tanıya dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için el sanatları bölümü öğrencileri ile onkoloji hastalarıyla bir araya geldi. 2 bin örgü yaparak, hastane çevresindeki ağaçları ve otomobilleri kanser sloganı olan sembolle örülen bu örgülerle giydireceklerini açıkladı.

Kampanyanın başlamasıyla birlikte iplik firmaların kendilerine destek verdiğini ifade eden Okca, atıl ipliklerinde bu kampanyayla değerlendirildiğini ifade etti. İplik firmalarından 200 kilograma yakın yardım aldıklarını dile getiren Okca, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimle hangi konuda farkındalık yaratabiliriz konusunu tartışırken, benimde bir onkoloji hastası olmamdan dolayı 'biryumakumut' projesine karar verdik. Her şeyi kafamızda tasarladık. Projeyi kağıda dökecek vaktimiz olmadı. Çünkü 1-7 Nisan Kanser Haftasına çok az bir süre kalmıştı. Çeşitli renk ve ebatlarda, tığ ya da şiş yardımıyla kurdele simgesini taşıyan motifleri örmeye başladık. İlk etapta bu motiflerden en az 2 bin tane örmeyi ve ördürmeyi hedefledik. Daha sonra bu motifleri Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri ve kampüs alanı içinde yer alan ağaçları, kamelyaları, çiçek saksılarını, sütunları, köprüleri, bankları giydirerek bir farkındalık oluşturmayı planladık. Projemize İstanbul ve Adana'daki yün firmalarından destek geldi. Örgü bilmeyen gençlerimiz böylesine anlamlı bir proje için örgü öğrendiler. Hatta erkek öğrencim bile hafta sonu örgü örmeyi öğrenmiş o yüzden hepimiz şok olduk."

ERKEN TANIYA DİKKAT ÇEKMEK

Motifleri örmesini teklif ettikleri kişilere kanser taramasını ihmal etmemeleri gerektiği konusunda gerekli uyarılarda bulunduklarını belirten Okca, şunları söyledi:

"Bir tek kişi dahi erken tanı ile hayatta kalırsa bu proje amacına ulaşmış olacak. Proje ekibi olarak da kendimizi bu konuda başarılı sayacağız. Bu yüzden bize destek olmak isteyen kişiler örmüş oldukları motifleri Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Danışmanlık Hizmetlerine ulaştırabilirlerse gücümüze güç katmış olacaklardır. Ayrıca 'biryumakumut' olarak sosyal paylaşım sitelerinde örmüş oldukları motifleri yayınlarlarsa bizde projenin kimlere ulaştığını takip edebiliriz."

Sınıfta gündüz dersinde tek erkek öğrenci olan 50 yaşındaki Mimar Bülent Altıntaş da projeye destek vererek, örgü yapmasını öğrendi. Altıntaş, sınıftaki diğer kadın öğrencilerle birlikte örgü örüyor, projeye destek veriyor.

DHA