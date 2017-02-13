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Zonguldak Haberi: Birahanede 3 kişiyi bıçakla yaraladı

Birahanede 3 kişiyi bıçakla yaraladı
14:5313 Şubat 2017
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Birahanede 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Birahanede 3 kişiyi bıçakla yaraladı

ZONGULDAK'ta A.K. adlı kişi alkollü olarak girdiği, birahanede 3 kişiyi bıçakla yaralayarak kaçtı.
Olay, dün gece saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi'ndeki birahanede meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen A.K., içeriye girerek alkol alan 3 kişiye saldırdı. A.K., E.Y.'yi elinden, B.T.'yi kol ve T.G.'yi göğsünden bıçakla yaralayıp kaçtı. Yaralılar, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan A.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 

DHA

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