Birecik'te kaza: 1 ölü, 4 yaralı

ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde hafif ticari araçla kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 70'nci kilometresindeki Arat Dağı yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Mehmet Öztürk’ün kullandığı 27 Y 8746 plakalı kamyonet ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 AJ 119 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Öztürk olay yerinde yaşamını yitirirken, hafif ticari araçta bulunan Zura Baran, Mensur Işık, Raif Yaşar ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazada yaşamını yitiren kamyonet sürücüsü Öztürk'ün cesedi ise otopsi için morga konuldu.

DHA