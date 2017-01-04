Birecik’te silah operasyonu: 2 gözaltı

BİRECİK (Şanlıurfa),(DHA)– ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda, 1 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ile fişek ele geçirildi 2 kişi gözaltına alındı.

Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömağıl Mahallesi'nde İ.Ç. ve R.Ç.'nin evinde silah bulunduğu ihbarıyla çalışma başlattı. Yapılan araştırmanın ardından jandarma ekipleri, savcılık kararıyla iki şüphelinin evine operasyon düzenledi. Baskın yapılan evdeki gizli bölmelere saklanmış 1 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 3 şarjör ve 175 fişek ele geçirilirdi. Silah ve fişeklere el koyan jandarma İ.Ç. ve R.Ç.'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

DHA