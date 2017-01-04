Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şanlıurfa Haberi: Birecik’te silah operasyonu: 2 gözaltı

Birecik’te silah operasyonu: 2 gözaltı
12:164 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Birecik’te silah operasyonu: 2 gözaltı
Birecik’te silah operasyonu: 2 gözaltı

BİRECİK (Şanlıurfa),(DHA)– ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda, 1 tabanca,  2 uzun namlulu tüfek ile fişek ele geçirildi 2 kişi gözaltına alındı.
Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömağıl Mahallesi'nde İ.Ç. ve R.Ç.'nin evinde silah bulunduğu ihbarıyla çalışma başlattı. Yapılan araştırmanın ardından jandarma ekipleri, savcılık kararıyla iki şüphelinin evine operasyon düzenledi. Baskın yapılan evdeki gizli bölmelere saklanmış 1 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 3 şarjör ve 175 fişek ele geçirilirdi. Silah ve fişeklere el koyan jandarma İ.Ç. ve R.Ç.'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar