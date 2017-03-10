Birleşmiş Milletler’den Türkiye’ye ağır insan hakları suçlaması

Birleşmiş Milletler'in bugün yayınlanan raporunda Türkiye'ye ağır suçlamalar yöneltildi.

BM Raporu'na göre 2015 Temmuz ayı ile 2016 Aralık ayı arasında ‘Kürtlerin yoğun yaşadığı' Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi'nde güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları ile bağlantılı olarak ciddi insan hakları ihlallerinin işlendiği öne sürüldü.

Raporda geçen 15 aylık süre içerisinde 800'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 2 bin kişinin öldürüldüğü, geri kalan 1200 kişi içerisinde kesin sayısı belirlenemeyen bir kısmının devlete karşı barışçıl yada şiddet içeren eylemlere katılmış olabileceği belirtildi.

Çoğunluğu Kürt olan 500 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, uydu resimlerinde, konutların ağır silahlarla yıkıma uğradığının görüldüğü belirtilen rapora göre, BM müfettişlerinin ‘özellikle bazen günlerce süren sokağa çıkma yasağının uygulandığı zaman dilimlerinde cinayet, kaybolmalar ve işkence olaylarını' rapor ettikleri dile getirildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad Al Hussein Türkiye'nin raporda yer alan bilgilerin doğrulunu sorguladığını, meydana gelen bir çok ölüm olayının inandırıcı bir şekilde incelenmemesinden özellikle kaygı duyduğunu belirterek ‘‘Görüldüğü kadarıyla ne herhangi bir şüpheli yakalanmış ne de herhangi bir kişi yargılanmış'' diye konuştu.

DHA