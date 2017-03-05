Bisikletle 70 metrelik uçuruma yuvarlanan üniversiteli yaralandı

SAKARYA Üniversitesi Bisiklet Kulübü üyesi Altan Ö., bisikletiyle 70 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralandı.

Sakarya Üniversitesi Bisiklet Kulübü, Geyve Doğançay Vadisi'nde bisiklet turu düzenledi. Geyve-Maksudiye yolunda ilerleyen bisikletçilerden Altan Ö. kontrolü kaybederek 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana inen ekipler Altan Ö.'yü düştüğü yerden alarak yola çıkardı. Gruptaki diğer bisikletçiler de kurtarma çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine yardım etti.

Yaralanan Altan Ö. ambulansla Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı bisikletçinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA