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Gaziantep Haberi: Bisküvi paketlerinden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Bisküvi paketlerinden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

12:565 Mayıs 2017
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Bisküvi paketlerinden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı
Bisküvi paketlerinden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis tarafından durdurularak aranan otomobilde bisküvi paketlerine gizlenmiş 365 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendikleri M.C. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli bisküvi paketlerine gizlenen 365 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, sürücü M.C. ile yanında bulunan N.Ö. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

DHA

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