Bisküvi paketlerinden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis tarafından durdurularak aranan otomobilde bisküvi paketlerine gizlenmiş 365 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendikleri M.C. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli bisküvi paketlerine gizlenen 365 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, sürücü M.C. ile yanında bulunan N.Ö. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

DHA