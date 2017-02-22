Bitlis Emniyet Müdürlüğü 2016'nın terör bilançosunu açıkladı

BİTLİS Emniyet Müdürlüğü, kent merkezi ve ilçelerinde 2016 yılında meydana gelen olaylarla ilgili açıklama yaptı. Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 2 bomba yüklü aracın 1060 kilogram el yapımı patlayıcı madde ile ele geçirilip, etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde 2016 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda suça karıştığı tespit edilerek yakalanan 4 bin 629 şüpheliden adliyeye sevk edilen 541'i tutuklandı. Açıklamada, polis sorumluluk bölgesinde 60 terör olayına müdahale edildiği, 783 örgüt mensubunun yakalanarak adli mercilere teslim edildiği ve bu şahıslardar 308'inin tutuklandığı belirtildi. Bu olaylarda toplam 1 roketatar, 15 el bombası, 1 bixi makinalı tüfek, 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 10 kalaşnikof, 1 MP-5 tabanca, 6 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 1958 fişek ele geçirildi. Ayrıca terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 2 bomba yüklü araç, toplam 1060 kilogram el yapımı patlayıcı maddenin ele geçirilerek etkisiz hale getirildiği de belirtilerek şöyle denildi:

"2016 yılında uyuşturucu madde kaçakçılığı ve kullanımı olaylarının önlenmesi amacıyla yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan ve adli mercilere çıkartılar 354 şüpheliden 40’ı tutuklandı. Bu olaylarda toplam 167 kilo 663 gram eroin, 3 kilo 588 gram metamfetamin, 37 kilo 180 gram esrar, 61 adet sentetik hap, 62 gram kokain maddesi ele geçirilmiştir. 2016 yılında 263 kaçakçılık olayına müdahale edilmiş ve 491 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Yakalanan şahıslardan 17’si tutuklanmıştır. Bu olaylarda toplam 2 milyon 950 bin 311 paket kaçak sigara, 7 bin 205 adet kaçak cep telefonu, 12 adet sahte belge ve 320 kilogram kaçak çay ele geçirilmiş ve suçta kullanıldığı tespit edilen 35 araca el konulmuştur. 2016 yılında ilimiz genelinde 4 bin 62 asayiş olayı meydana gelmiş ve olaylarda yakalanarak gözaltına alınan 2 bin 282 şahıstan 176’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Bu olaylarda toplam 27 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet av tüfeği, 233 adet mermi, 400 litre kaçak mazot, 113 bin 500 paket kaçak sigara, 1 motosiklet ve 75 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 2016 yılında ekiplerimizin yol kontrol ve uygulamalarında yapmış olduğu çalışmalarda, 122 bin 206 kişiye GBT sorgusu yapılmış, 719 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Uygulama ve kontrollerde 49 bin 304 araç kontrol edilmiş, kurallara uymayan araç ve sürücülere toplam 20 bin 769 cezai işlem karşılığı 3 milyon 489 bin 973 lira para cezası uygulanmıştır. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, toplumun düzen ve güven içerisinde yaşaması için özverili çalışmalarımız devam edecektir."

DHA