Bitlis sele teslim

BİTLİS'te öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bitlis il merkezindeki birçok mahalle sular altında kalırken köprüleri yıkılan bazı köylerin ulaşımı kesildi.

Bitlis'te bugün öğlen saatlerinde bir anda bastıran yağmur hayatı felç etti. 2 saat aralıksız yağan sağanak sonrası, menfezler tıkanınca sel suları köprüleri tahrip etti. İl merkezindeki Nur Caddesi ve Arifbey Çarşısı bir anda su altında kaldı. Mutki İlçesi, Kavakbaşı ve Meydan köylerini birbirine bağlayan köprüler tahrip olunca ulaşım kesildi. Belediye ve il özel idaresi ekipleri sel sularının önünü açmak için seferber oldu.

DHA