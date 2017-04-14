Bitlis sele teslim (2)

KÖPRÜLER, MENFEZLER VE YOLLAR HASAR GÖRDÜ

Bitlis'te 2 günden beri aralıklarla devam eden, ancak bugün öğle saatlerinde şiddetini iyice artıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. 2 saatte metrekareye 36 kilogram düşen yağmur nedeniyle kent merkezi ile birçok köy ve mezrada sel oluştu. Şu ana kadar 8 köprü, 15 menfez ve yaklaşık 500 kilometre stabilize yolun hasar gördüğü belirlenirken, İl Özel idaresi ekipleri köy yollarında, belediye ekipleri ise kent merkezinde temizlik çalışması başlattı.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu; şu ana kadar ellerine geçen bilgilerde 8 köprü, 15 menfez ve yaklaşık 500 kilometre stabilize yolun hasar gördüğünü söyledi. Aydoğdu çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirterek, 'Bitlis'te son 2 saat içerisinde yağan yağmur, yüksek kesimlerdeki karların erimesine ve dolayısıyla dere yataklarındaki su debisinin yükselmesine neden oldu. Birçok köyümüzden sel haberleri gelmektedir. 90 personel ve 10 ayrı şantiyede çalışmalarımızı başlattık. Yollardaki kaya parçaları ve bozulmalarla ilgili çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdüreceğiz.' dedi.

DHA