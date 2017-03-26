Bitlisli öğrenci atletizmde 2 altın madalya kazandı

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu tarafından Muğla’da düzenlenen liseler arası atletizm şampiyonasına Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nden katılan Umut Beşkardeş, 800 ve 1500 metre yarışlarında Türkiye birincisi oldu.

Muğla’da 23-24 Mart 2017'de düzenlenen ve 215 yarışçının katıldığı liseler arası Türkiye atletizm şampiyonasına Bitlis Ziya Eren Spor Lisesi'nden katılan 3'üncü sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Umut Beşkardeş, 800 ve 1500 metre yarışlarında Türkiye birinciliği elde ederek iki altın madalya kazandı. Umut Beşkardeş, atletizmde böyle bir başarı elde etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle dedi:

"2017 yılı Ocak ayı içinde Antalya'da yapılan yarışmalarda da 800 ve 1500 metrede altın madalya kazanmıştım. Muğla’da düzenlenen şampiyonada tekrar iki birincilik elde etmek beni çok mutlu etti. Antrenörüm Hıdır Aydın ile düzenli olarak yaptığım çalışmalarımın karşılığını birincilikle taçlandırmak bana onur ve gurur verdi. İnşallah bu başarılarımla en kısa sürede milli takıma seçilerek ülkemi de yarışmalarda en iyi şekilde temsil edeceğim. Bu başarıları elde etmemde bana desteklerini esirgemeyen hocalarım ve aileme teşekkür ediyorum."

DHA