Bitlis'te 10 teröristin öldüğü operasyonda 2 PKK'lı böyle yakalandı

BİTLİS'te 20 Şubat'ta Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı timler tarafından başlatılan PKK'lı 10 teröristin ölü geçirildiği 'Şehit Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak-41' operasyonu tamamlandı. Operasyonda sığınakta yakalanan 2 PKK'lının görüntüleri ortaya çıktı.

Ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken, geçen 20 Şubat'ta Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı birlikler tarafından 'Şehit Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak-41 Operasyonu' başlatıldı. 12 Eylül 2014'te yol kesen PKK'lılar tarafından kaçırılan daha sonra da 24 kurşunla şehit edilip Tatvan-Hizan karayolu üzerinde bulunan bir telefon direğine bağlanan Güvenlik Korucusu Çaprak'ın adının verildiği operasyonda, güvenlik güçleri 24 Şubat'ta merkeze bağlı Sehi Ormanları bölgesinde bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin, 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada daha önce korucu Çaprak'ı şehit edenlerin de aralarında bulunduğu 3'ü kadın 10 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise yakalandı. Öldürülen teröristlerden birinin de İran asıllı 'Tekoşin' kod adlı PKK'lı olduğu, bu teröristin grup sorumlusu olduğu ayrıca üzerinde de haç kolye bulunduğu belirtildi.

Operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlere ait sığınak ve barınaklar kullanılmaz hale getirildi. Yürütülen bu operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde yapılan aramalarda; 8 kalaşnikof piyade tüfeği,1 keskin nişancı tüfeği, 1 Bixi marka makineli tüfek ile 4 el bombası ele geçirildi. Operasyon sonrası bölgede yürütülen geniş çaplı arama tarama çalışmalarında da Jandarma ekipleri, teröristlere ait 1 sığınak buldu. Sığınak içinde ise çok sayıda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri de yerinde imha edildi.

DHA