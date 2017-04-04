Bitlis'te 5 PKK'lı ölü ele geçirildi

BİTLİS'in Tatvan İlçesi kırsalında yürütülen operasyonlarda güvenlik güçleri bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada aralarında 2 grup sorumlusunun da olduğu belirtilen 5 terörist ölü ele geçirildi.

Bitlis Valiliği, Tatvan İlçesi Andere köyü kırsalında Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı birliklerince yürütülen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyon kapsamında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin, bir grup PKK'lı teröristle karşılaştığı, "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmada, aralarında grup sorumlusu olduğu tespit edilen 2 teröristin de bulunduğu 5 PKK'lı etkisiz etkisiz hale getirildi.

PATLAYICILAR BULUNDU

Öte yandan Tatvan'ın Tokaçlı kırsalında yapılan aramalarda 2 ayrı bidonda, patlamaya hazır hale getirilmiş ancak düzeneği kurulmamış 270 kilo mazotla karıştırılmış amonyum nitrat bulunduğu belirtildi. Patlayıcılar imha edilirken, bölgedeki operasyonların ve arama tarama çalışmalarını sürdürüldüğü belirtildi.

DHA