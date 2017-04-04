Bitlis'te 5 PKK'lı ölü ele geçirildi (2)

ÖLDÜRÜLEN PKK'LI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Bitlis Valilği, Tatvan'ın Anadere bölgesinde yürütülen operasyonlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bölgede öldürülen PKK'lı sayısının 6'ya ulaştığı belirtilerek şöyle denildi:

"03 Nisan 2017 tarihinde Bitlis ili Tatvan ilçesi Anadere bölgesinde başlatılan Şehit J.Kd.Ütğm. Ömer Bozkurt operasyonunda 04 Nisan 2017 tarihinde BTÖ mensuplarının kış sığınağı tespit edilmiş olup, sığınağa yönelik icra edilen operasyonel faaliyet neticesinde (6) BTÖ mensubu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir."

DHA