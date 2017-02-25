Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bitlis Haberi: Bitlis'te PKK'dan gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı

Bitlis'te PKK'dan gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı
11:2025 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Bitlis'te PKK'dan gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı
Bitlis'te PKK'dan gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,(DHA)BİTLİS’te polisin 14 Şubat'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişiden 6’sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bitlis merkez ile Tatvan, Adilcevaz, Mutki ve Ahlat ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonlar yapıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda M.Ş.Ö., C.K., Ö.T., F.K., R.A., N.K., İ.Y., S.B., S.G., Y.S. ve B.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişinin sorgularının tamamlanmasını ardından adliyeye sevk edildi. N.K., İ.Y., S.B., S.G., Y.S. ve B.Y. 'PKK/KCK terör örgütüne milis/İşbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar