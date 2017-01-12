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Bitlis Haberi: Bitlis'te sokak satıcılarına operasyona 1 tutuklama

Bitlis'te sokak satıcılarına operasyona 1 tutuklama
19:2812 Ocak 2017
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Bitlis'te sokak satıcılarına operasyona 1 tutuklama
Bitlis'te sokak satıcılarına operasyona 1 tutuklama

BİTLİS'te sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, üzerinde 10.62 gram eroinle yakalanan bir kişi tutuklandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün il merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Nur Caddesi'nde, polisin kimlik kontrolü yapıp üzerine aramak istediği Z.D., kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan Z.D.'nin üzerinde yapılan aramada, 63 parça halinde 10.62 gram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen Z.D, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

DHA

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