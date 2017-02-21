Bitlis'te yolcu otobüslerinde eroin ve metamfetamin ele geçirildi

BİTLİS'te polisin iki yolcu otobüsünde yaptığı aramada 1 kişinin üzerinde 1 kilo 80 gram eroin, 2 kişinin yanında bulunan yastıklarda ise 1 kilo 462 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17-18 Şubat tarihlerinde Bitlis üzerinden batı illerine giden 2 yolcu otobüsünü durdurararak arama yaptı. Otobüslerde yapılan aramalarda S.K.'nın üzerinde 1 kilo 80 gram eroin, başka bir otobüste yolcu olarak bulunan Y.A ve A.A.'nın yanında bulunan yastıklarda ise 1 kilo 462 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan S.K., Y.A. ve A.A. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

DHA