BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiye'nin cömertliği karşılıksız kalmamalı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres:"Türk halkının cömertliğini gördüm. Suriyeli mültecilere sınırlarını, evlerini açtılar. Bu cömertlik karşılıksız kalmamalı."

Başbakan Binali Yıldırım:"AB'nin mülteci akımını önlemek için bizimle yaptığı bir anlaşma var. Bu ağır aksak da olsa yürüyor. Asıl çözüm, bu mültecilere bakmak değil. Asıl çözüm bunların memleketlerine geri dönüp, yaşamlarını sürdürmeleri."

Başbakan Binali Yıldırım BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. Heyetler halinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. BM Genel Sekreteri olarak ilk ikili ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini, ziyaret için bundan daha iyi bir ülke olmayacağını söyleyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, mülteciler konusundaki çalışmalarından dolayı hükümeti ve Türk halkını övdü. Birçok ülkenin mültecilere sınırlarını kopartarak sorumluluk almaktan kaçtığını söyleyen Guterres, Türk halkına ve hükümetine müteşekkirim. Daha önce 10 yıla yakın Mülteciler Yüksek Komiserliği yaptım. O zaman da Türk halkının cömertliğini gördüm. Mültecilere, sınırlarını, evlerini açtılar. Bu cömertlik karşılıksız kalmamalı" diye konuştu.

İLK İKİLİ ZİYARET TÜRKİYE'YE

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım,"Uluslararası barış ve refahın tesisi için en kapsayıcı platform, hala BM olmaya devam etmektedir. Ülke olarak BM ile ilişkilere önem veriyoruz" dedi.

BM'DE REFORM

Türkiye olarak BM'nin yapısında reform yapılması gerektiğinin en kuvvetli savunucularından biri olduklarını hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Dünyadaki karışıklıklar, bölgesel anlaşmazlıkların sona erdirilmesinde, BM'nin daha etkin rol alması için böyle bir reformun kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FAALİYETLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi konusunda Türkiye'nin çabalarının sonuç vermeye başladığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Türkiye birçok konuda BM'nin barış ve kardeşlik çabalarına katkı sağlamaktadır. Suriye ve Iraktaki yaşanan gelişmeleri, DEAŞ, PKK, YPG, PYD gibi terör örgütlerinin bölgedeki faaliyetlerini, ülkemizin hassasiyetlerini paylaşma fırsatı bulduk. Bölgede kalıcı istikrarın sağlanması için atılması gereken adımlar konusunda da görüşlerimizi ifade etme fırsatı bulduk" diye konuştu.

ADİL YAPI OLMAZSA OLMAZ

Türkiye'nin Kıbrıs'ta devam eden barış görüşmelerinin olumlu sonuca ulaşması için her zaman yapıcı bir tutum izlediğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Buradaki ince nokta, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminat altına alınması. Beklenmedik bir tatsız olayın yaşanmamasıdır. Güvenlik ve garantörlük, Türkiye için vazgeçilmez hususlardır. Adada kurulacak yeni yönetimde, her iki tarafın temsil edileceği adil bir yapının oluşturulması da olmazsa olmaz hususların başında gelmektedir" dedi.

TÜRKİYE ÖNEMLİ

Türkiye'de olmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres, "Türkiyenin BM'deki rolünü de görüştük. Türkiye uluslararası sistemin önemli ayaklarından biri. Türkiye çok aktif olageldi. Diğer yandanda da yapıcı ve önemli görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.



KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör ülkelerden biri olduğunu anımsatan Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres, "Gayretler devam ediyor. Onların çabalarıyla devrim niteliğinden bir değişimi yakın gelecekte görürüz. Kıbrıs Türklerinin güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılır diye umuyorum. Şuanda çözüme ulaşmamış konulara çözüm bulabilir. BM iki tarafın ve garantör ülkelerin hizmetindedir" diye konuştu.

TÜRKİYE POZİTİF ROL OYNADI

Türkiye'nin Suriye konusunda özellikle Astana görüşmelerinde çok önemli rol oynadığını söyleyen Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres, "Gerçekleşen ateşkesin başarıya ulaşması için çabaladık. Türkiye, Astana'nın ardından Cenevre konferansının gerçeklemesini sağladı. Çok pozitif bir rol oynadı. Beklentimiz, Cenevre'de meselenin özüne dokunan bir çözüme ulaşılması" diye konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres, darbeyle mücadelede, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının gözetilmeli gerektiğini de sözlerine ekledi.

MÜLTECİLER ORTAK SORUN

Mülteciler konusunda yük paylaşımı konusunda somut bir görüşme olup olmadığı şeklindeki soruya yanıt veren BM Genel Sekreteri Guterres, "Elzem olan iki husus var. Yükün paylaşılması, ilk sığınılan ülkelerin yükünün paylaşılması. İstihdamla, eğitimle, alt yapıyla ilgili yükün paylaşılması" dedi. Guterres, mültecilerin yeniden yerleştirilmesi meselesinin uluslararası camianın ortak sorunu olduğunu da söyledi.

BİZE YAKIŞANI YAPTIK

Dünyadaki mültecilerin toplam sayısının birçok ülkeden daha büyük olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Bunu en yakın gören ülke Türkiye. Türkiye asla cimri olmadı. Biz insanlığımızın gereğini yaptık. Komşularımız bize sığındı. Biz bize yakışanı yaptık. AB'nin mülteci akımını önlemek için bizimle yaptığı bir anlaşma var. Bu ağır aksak da olsa yürüyor. Asıl çözüm, bu mültecilere bakmak değil. Asıl çözüm bunların memleketlerine geri dönüp, yaşamlarını sürdürmeleri" diye konuştu.

"GÜVENLİ BÖLGEYİ AMERİKALI DOSTLARIMIZLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Güvenli bölge önerisinin değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, " Bunu Amerikalı dostlarımızla görüşüyoruz. Terörden arındırılmış bölgeler olmalı. Bu konuda BM'ye de önemli görevler düşüyor"dedi.

KIBRIS'TA İLERLEME

Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres Kıbrıs konusunda somut ilerleme olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Her iki lider bir araya geliyor. İlerleme kaydediyorlar. Konular üzerinde detaylıca görüşüyorlar. Garantör ülkelerle müzakere edilmesi gereken maddeler var. Beraber çalışmaya devam ederek, başarıya ulaşmak için gayret sarf edeceğimizden emin olabilirsiniz" karşılığını verdi. Suriye sorununun çözümü için Cenevre görüşmelerine Suriyeli hangi muhalif grupların katılacağı konusundaki bir soruya da Guterres," Bu benim vereceğim bir karar değil. Muhalefetin her seviyesine yer vermemiz gerekiyor" yanıtını verdi.

DHA