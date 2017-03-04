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Son Dakika: “BM Suriye görüşmelerine engel olmak istiyor”

“BM Suriye görüşmelerine engel olmak istiyor”
16:114 Mart 2017
Son Dakika Haberi
“BM Suriye görüşmelerine engel olmak istiyor”
“BM Suriye görüşmelerine engel olmak istiyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Suriye’ye yaptırım uygulama kararnamesini sunmasının sebebinin Suriye arası görüşmelere engel koymak olduğunu açıkladı.

Lavrov, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Bu girişim ansızın ve ek görüşmeler yapılmadan alelacele oya sunuldu. İlk önce, söz konusu kararnamenin bloke edileceği önceden belliydi, dolayısıyla kararnameyi sunanlar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun bölünmesini istediler. İkincisi, bu eylem tam Cenevre’de uzun zamandır hepimizin beklediği Suriye görüşmelerinin yeniden başlatıldığı an yapıldı. Demek ki bu eylemin hedefi sırf BM GK’yı bölmek değil, Suriye arası görüşmelere engel olmaktı“ dedi.

DHA

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