BM'den Kuzey Kore'ye kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ardından ve BM Güvenlik Konseyi de, Kuzey Kore'nin geçen Pazar sabahı gerçekleştirdiği balistik füze denemesini şiddetle kınadığını açıkladı. Füze denemesinin ardından, gündemde olmamasına karşın konuyu görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi, gerçekleştirdiği füze denemesi nedeniyle Kuzey Kore'nin en sert biçimde kınadığını açıkladı. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Guterres'in son füze denemesini 'Güvenlik Konseyi kararlarının daha da rahatsız edici bir ihlali' olarak nitelendirdiğini belirtti ve Kuzey Kore'yi uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırdı. Haq, 'Genel Sekreter, uluslararası topluluğa bu durumu birleşik bir şekilde çözmeye çağırıyor' dedi.

Edinilen bilgiye göre, Pazar günü erken saatlerde gerçekleştirilen füze denemesi, Kuzey Kore üzerinde baskı kuracağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a karşı meydan okuma olarak görüldüğü iddia ediliyor. Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Pazartesi günü düzenlediği ortak basın toplantısında 'Kuzey Kore büyük, büyük bir sorun ve bunu çok güçlü ele alacağız' demişti.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK (DHA)

DHA