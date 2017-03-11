Böbrek sağlığına dikkat için su dağıttılar

Böbrek hastası Fatma Şahin, 5 yıl önce kendisine böbrek naklinde bulunan 42 yıllık eşi Mehmet Şahin ile birlikte Dünya Böbrek Günü kapsamında suyun böbrek sağlığındaki önemini anlatmak için Gaziosmanpaşa'da pet şişeyle su dağıttı.

Fatma ve Mehmet Şahin çifti, tüm dünyada Mart ayının ikinci perşembe günü kutlanan 'Dünya Böbrek Günü' kapsamında Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlikte gönüllü olarak yer aldılar. Böbrek sağlığında suyun önemini anlatmak ve bu konuda farkındalık yaratmak isteyen çift, hastane çalışanları ile birlikte Gaziosmanpaşa'nın işlek caddelerinden Çukurçeşme Caddesi üzerinde vatandaşlara pet su vererek böbrek sağlığında suyun önemini anlattılar.

EŞİNİN BÖBREĞİYLE HAYATA TUTUNDU

5 yıl önce böbrek nakliyle yaşama bağlanan 57 yaşındaki Fatma Şahin, su verdiği kişilerden sağlıkları için bol bol su içmelerini tavsiye etti. Çift, tedavi süresinde edindikleri tecrübeyi göstermek üzere etkinliğe katıldığını aktardılar.

"TOPLUMUN BİLİNÇLENMESİ İÇİN GÖNÜLLÜ OLDUM"

Fatma Şahin, "Eşim bana böbreğini verdi, onun sayesinde hayata tutundum. Şimdi yeniden doğmu gibi hissediyorum. Bugün bu etkinlikte toplumun bilinçlenmesi için gönüllü oldum. Böbrek hastalarında nakil için herkesin vericisi olsun istedim. Sürekli su içilmesini tavsiye ederim. Ben içmedim böbreklerim bitti. Su içelim ki hayatta kalalım" diye konuştu.

66 yaşındaki Mehmet Şahin de etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah'a şükür benim de eşimin de sağlığ çok iyi" ifadelerini kullandı.

PROF. DR ŞİT BÖBREK SAĞLIĞINI ANLATTI

Etkinlikte yer alan Medikal Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Dede Şit ise böbrek sağlığının korunmasının vücut için önemine dikkat çekti. Dede Şit, "Bir insanın böbreği sağlamsa kalbi de sağlamdır, akciğeri ve karaciğeri de sağlamdır, sinirleri sağlamdır. Çünkü böbrek vücudun bütün hastalalıklarından etkilenen bütün hastalıkların en sonunda problem oluşturduğu organların başında gelir. Dolayısıyla böbreği koruduğumuzda vücudu korumuş, hastalıkların çoğunun üstesinden gelmiş oluruz" diye konuştu.

"SU, BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN OLMAZSA OLMAZDIR"

Böbrek sağlığı açısından suyun önemini anlatan Prof. Dr. Şit şunları söyledi:

"Sağlıklı bir insanın böbrek sağlığı açısından günde 1,5 ila 2 litre idrar yapacak kadar su içmesi gerekiyor. Yarım litrenin altında idrar yapacak şekilde su tüketilmesi sağlık açısından oldukça riskli ve zararlı bir seviye olarak belirtilir. Çok aşırı seviyede su içmek de zararlıdır. Fazla su içme, bir kısım insanlarda böbrekte 'hiper filtrasyon' dediğimiz fazla çalışmaya sebep olabiliyor. Bu da böbrek açısından zararlı olabilir. Yani optimal düzeyde idrar çıkabilecek oranda su tüketmemiz gerekiyor. Suyun böbrek sağlığının yanı sıra ilave yararları da var ancak böbrek sağlığı için olmazsa olmazdır."

"20 BİN HASTA BÖBREK NAKLİ SIRASINDA"

Kronik böbrek hastalığının toplumda oldukça yüksek oranlarda görüldüğünü anımsatan Dede Şit, hastalığın tedavisinde diyaliz ve böbrek naklinin önemine vurgu yaptı. Şit, "Malesef sayıları son yıllarda artmış olmakla birlikte istenilen seviyede böbrek nakli yapılamamaktadır. Bu sayının ve toplumdaki farkındalığın artırılması için gerekmeketdir. Yaklaşık 50 ila 60 arasında hastamız var. Bunların 20 bini böbrek nakli sırasında bekliyor. Böbrek verenlerde bir sağlık problemi yaşanmıyor. Bir insana bir böbrek yeterlidir. Vericilerin sağlık denetimlerini ve kontrollerini duyarlı bir şekilde çoğu zaman yaptıkları için daha sağlıklı olabileceklerine yönelik bir takım veriler mevcuttur. Sağlıklı bir insanın böbrek vermesinde sağlık açısından herhangi bir sakınca yoktur" dedi.



DHA