BODEX Turizm Fuarı açıldı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, Bodrum 2'nci Turistik İşletmeler Donanımı ve Gıda ihtisas Fuarı (BODEX) açıldı. Fuarla, sezon öncesinde turizm sektörünün ihtiyaçlarını gidermesi için çeşitli ürünler, sektörün ayağına geltirildi.

Marmaris Fuarcılık ve Organizasyon (MARFO) tarafından düzenlenen BODEX, Heredot Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda, törenle açıldı. AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay İzzet Adalıgil, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Refik Ülgen, siyasi parti temsilci ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda turizm sektörü temsilcisi açılışa katıldı.

Açılışta konuşan MARFO Fuarcılık Genel Müdürü Volkan Gülcan, "Dünyanın ve Türkiye'nin tanıdığı Bodrum'da fuar açmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bodrum'a bu fuarı kazandıran Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kocadon ve ekibine, Bodrum Ticaret Odası'na ve fuara destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz. 2017 Turizm sezonunda öngörülen olumsuz beklentilere rağmen sektörde hizmet veren 60 firma BODEX fuarında yer alarak ürünlerini tanıtmaya başladı" dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Yılmaz, Milletvekili Öztürk ve katılımcılar kurdelenin düğümünü çözerek açılışı yaptı. Genel Müdür Gülcan, davetlilere fuarı gezdirerek stantları tanıttı.

1 Nisan Cumartesi günü akşamı sona erecek BODEX Fuarı'nda, ziyaretlerin 11.00-19.00 arası ücretsiz olarak yapılacağı belirtildi. Gün boyu stantlarda çeşitli aktivite, ürün tanıtımları ve yeni ürün lansmanlarının yapılacağı ifade edildi.

DHA