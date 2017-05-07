'Bodrum Masalı' ekibi ile yaza merhaba

TURİZM ceneti Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki Rixos Premium Bodrum Otel'de 'Yaza Merhaba' etkinliği düzenlendi. 'Bodrum Masalı' dizi oyuncularının katılımıyla gerçekleşen etkinlik keyifli ve renkli görüntülere sahne oldu. Dizi oyuncuları danslarıyla, şarkılarıyla geceye renk kattı.

Rixos Premium Bodrum Otel, Bodrum Masalı dizisi oyuncularının katılımıyla 'Yaza merhaba' dedi. Yaz sezonunu karşılamak için düzenlenen geceye Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Trabzonspor Kulübü eski Başkanı işadamı Sadri Şener ve 'Bodrum Masalı' dizinin oyuncuları ve çok sayıda davetli katıldı. Gece renkli görüntülere sahne oldu. Rixos Premium Bodrum Genel Müdürü Mehmet Tulunay, ekibi ile birlikte Harmandalı oynadı. Kanal D Genel Müdürü Barış Tünay, TMC Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Erol Avcı, dizinin yönetmeni Mehmet Adaöztekin sahnede Yaza Merhaba partisine katılanları selamladı.

'MARKA DİZİ'

Kanal D Genel Müdürü Barış Tünay, haftada yaklaşık 45 dizi yayınlandığını belirterek şunları söyledi:

'Bunlardan bazıları marka oluyor, bazıları çok yüksek reyting alıyor. Ama Bodrum Masalı hem reytingleri ile hem de marka olmasıyla bizi de Kanal D'yi de çok mutlu etti. Biz Bodrum'un geçmişteki tarafını göstermek istedik. Yani bu dizide Bodrum'un gece hayatı falan değil, gerçekten Bodrum'un eski halini göstermek istedik. Kanal D ailesi olarak marka olan bir diziye imza attık, başta Erol Avcı ve hocam çok değerli yönetmen Mehmet Adaöztekin ile beraber oyuncularla ellerinize sağlık diyoruz.'

ŞEVVAL SAM DENİZ'LERİ ANDI

Konuşmaların ardından dizi ekibi de sahneye gelerek, hatıra ı çektirdi. Canlı müzik eşliğinde başlayan gece de Şevval Sam'da sahneye gelerek 'Ormancı' türküsünü söyledi. Ardından 'Bodrum Bodrum' şarkısını bir türlü söyleyemeyen Sam, 'Bugün neden şarkı söyleyemiyorum biliyor musunuz Çünkü 6 Mayıs Deniz'lerin gittiği gün. Bu memleket çok çocuğa yazık etti' dedi. Sam, Cem Karaca'nın 'Resimdeki Gözyaşları' şarkısını söyleyerek sahneyi, dizide kızı Su'yu canlandıran Dilan Çiçek Deniz'e bıraktı. Deniz, İspanyolca 'Historia de Un Amor' şarkısını söyledi. Deniz sahnede dans ederken, ekip arkadaşları Alperen Duymaz ve Ezgi Şenler de sahnenin yanında salsa şov yaptı. Gece canlı müzik performansı ile devam etti. Geceye katılanlar şarkılarla coştu.

GÜNÜN İLK IŞIKLARINA KADAR

Daha sonra Bodrum Kaymakamı Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Kocadon dizi ekibi ile birlikte pasta kesti. Gece canlı müzik ve DJ performansı eşliğinde günün ilk ışıklarına kadar devam etti.

Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şevval Sam, özel ve güzel bir akşam olduğunu belirtip, 'Bir seneden beri beraberiz, bu açıdan da kendimi çok özel hissediyorum. Açıkçası çok keyifli. Ekip de böyle bir geceyi hak etmişti. Bir yıl boyunca oldukça yorulduk. Şu anda çok keyifli iyiyiz' dedi.

10 AYDA 32 DİZİ YAYINDAN KALKMIŞ

Şevval Sam, yayından kalkmayan dizilerden biri oldukları için şanslı olduklarını belirtip sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu bizim için çok büyük bir şans oldu aslında. 10 ayda 32 dizi yayından kalkmış. Tabii ki bu ne demek, aynı zamanda para. Bütün bu kaldırılan dizilere rağmen bizim ayakta kalıyor olmamız çok büyük bir şans. Hem Kanal D desteklediği için, hem de iyi bir proje olduğu için. 8 seneden sonra böyle bir projede yer aldım, bu yüzden böyle güzel bir işin parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum' dedi.

DHA