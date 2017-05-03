Bodrum sandaletine Kültür Ürünleri Oskarı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde 35 yıldır sandalet imalatı yapan Ertekin Altınbilek'in 'Altın Sandalet' adı altında özel olarak üretitği sandaletler, Yaşama Dokunanlar Paltformu tarafından El Sanatları kategorisinde 'Oskar Ödülü'ne layık görüldü.

Yaşama Dokunanlar Platformu tarafından organize edilen ve yurt genelinden geçen 28 Mart'ta düzenlenen 63 şehrin katıldığı Kültür Ürünleri Oskar Yarışması'nda Bodrum sandaletine ödül geldi. Bodrumlu 51 yaşındaki sandalet ustası evli ve 2 çocuk babası Ertekin Altınbilek'in son anda ulaşan ürünü ile jüriyi kendisine hayran bıraktı ve 'El Sanatları Oskarı' ödülüne layık görüldü. Yaklaşık 35 yıldan beri sandalet imalatı yapan Altınbilek, 'Ben bu işe 1982 yılında başladım. O zamanlar bu sandalet işi çok meşhurdu. Biz de çocuk olduğumuz için bize çok cazip geliyordu. El sanatlarını da seviyordum. Hem bu işin cazipliği, hem de benim el sanatlarına olan merakım beni bu işi öğrenmeye itti. İyi ki de öğrenmişim, işimi çok seviyorum' dedi.

4 kişilik bir ekip ile çalıştıklarını ve modeline göre yılda 700-800 çift sandalet yaptıklarını belirten Altınbilek, sandaletlerinin doğal ürünlerden ve tamamen el yapımı olduğunu söyledi.

MESLEK USTALARINA ADADI

Yarışmaya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir yetkilinin teşviki ile katıldığını belirten Altınbilek, 'Son anda haberim olması ve üzerinde çalışma yapmam nedeniyle, başvuruların bitmesine 5 gün kala ürünü yarışmaya gönderdim. Daha sonra aradığımda, ürünümün ellerine henüz ulaşmadığını ve geri iade edileceğini öğrendim. Ama ayakkabı ellerine geçtiğinde çok beğenmişler ve tekrar jüriyi toplayıp ürünü değerlendirmişler ve birinciliği bana vermişler. Bu ürünün hazırlanmasında bana yardımcı olan rahmetli bir sandalet ustasının eski öğrencisi olan Ada Basmacı'ya çok teşekkür ediyorum' dedi.

'BODRUM SANDALETİNE SAHİP ÇIKILSIN'

Sandaletçilik mesleğinin eskiye nazaran unutulmaya yüz tuttuğunu ve bu işin yaşatılması gerektiğini vurgulayan Altınbilek, 'Dışarıda seri üretim yapanlardan sandalet alıp, satanlar var. Bu ürünü satarken bizim adımızı kullananlar oluyor. Bu durum beni çok rahatsız ediyor. Biz usulüne uygun bir şekilde yapıyoruz bu işi. Bu işi gerçekten yapmak isteyenler ve meraklısı olanlar yapsın. Sonuçta Bodrum sandaletini bütün dünyada biliniyor. Ancak müşteriler aldıkları imitasyon ürün 15-20 gün sonra ayağında parçalandığında mağdur oluyor ve bu bizim hakiki Bodrum sandaletleri için kötü bir imaja neden oluyor. Bodrum sandaleti yaşatılsın. Çünkü, sandalet yapmak sanıldığı kadar kolay bir iş değil. 35 senedir bu işin içerisindeyim ve daha kendime usta diyemiyorum. Bir usta her zaman kendini yenilerse ustadır. Benim tek isteğim bize sahip çıkılsın. Yeni çıraklar, ustalar yetişsin. Bodrum sandaleti unutturulmasın' dedi.

Altınbilek, geçen 26 Nisan'da İstanbul'da yapılan törenle aldığı ödülü, sandalet ustalarına ve Bodrum tanıtımına adadığını söyledi.

DHA