Bodrum tanıtım TIR'ı yola çıktı

BODRUM'u tatilcilere tanıtacak Bodrum TIR yola çıktı.

Bodrum'a yerli turisti çekecek Bodrum Tanıtım TIR'ı Projesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Ülkeyi gezecek TIR, ilçeyi tanıtmak amacıyla yola çıktı. Öncesinde Konacık Mahallesi'ndeki Gazderesi Mevkii'nde uğurlama töreni yapıldı. TIR, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel ile Bodrum Tanıtım TIR'ı Organizasyon Koordinatörü Fikret Hıdır de törene katıldı. Bodrum Kaymakamlığı himayesinde yola çıktı. Bodrum Tanıtma TIR Projesine; Bodrum Ticaret Odası (BODTO), Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Bodrum Otelciler Derneği (BODER), Bodrum Denizciler Derneği ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu'nun da destek verdi. TIR'ın ilk durağının Aydın olacağı belirtildi. Sırasıyla İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Erzurum, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Mersin, Kayseri, Ankara, Konya, Antalya ve son olarak da Denizli'de TIR Bodrum'u tanıtacak.

Bodrum'un simgelerinden oluşan görsellerle giydirilen ve 5 personelin görevli olduğu TIR'da dağıtılmak üzere ilçeyi tanıtıcı CD, buroşür, kitapçık, harita ve çeşitli materyaller ve yöresel lezzetleri bulunacak. Proje görevlileri, ziyaret ettikleri bölgelerde halkı Bodrum hakkında daha da bilgilendirecek, yöresel yemekleri ikram edecek.

"BİRLİK, BARIŞ, GÜVEN VE HOŞGÖRÜ GETİRSİN"

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Anadolu'ya, tanıtım amaçlı çıktıklarını anlatırken, "Buradaki amacımız bize çok destek veren zor günümüzde yanımızda olan Anadolu halkına tekrar Bodrum'a davetiye olarak gidiyor bu TIR. Bu yaz da yine Anadolu halkımızı Bodrum'a bekliyoruz. Bu projenin bütün turizm bölgelerine örnek olmasını diliyorum. Bu çalışmaların da ekonomik katkı sağlayacağına inanıyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu TIR, Anadolumuz'dan birlik, barış, güven ve hoşgörü getirsin" dedi.

"İNŞALLAH FAYDALI VE BEREKETLİ OLUR"

Turizmde çeşitli sıkıntılar olduğunu belirten Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise "Malumunuz turizmde çeşitli sıkıntılarımız var. Tabii bir şeyler yapmamız lazım. İç turizme yönelik böyle bir tanıtım faaliyeti duyduğumda çok mutlu oldum. Gerçekten güzel bir faaliyet. İnşallah faydalı ve bereketli olur. Bodrum'umuzu iyi tanıtır ve turizm sektörüne de yararlı olur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

DHA