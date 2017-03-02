Bodrum TIR'ı Anadolu'yu dolaşacak

BODRUM Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, ilçeyi tanıtan bir TIR'ın Anadolu'yu dolaşarak hiç gelmeyen yerlerden ilçeye yerli turist getireceğini açıkladı.

Bodrum Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Meclis Başkanı İlhan Ersan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve BODTO meclis üyeleri katıldı. Kocadon, şöyle dedi:

"Geçen sezonu Türkiye'de en az zararla atlatan yer Bodrum. Turizmde 2017 için büyük bir atak başlattık. Sadece Almanya pazarında yaptığımız atılımda oranları yüzde 10 yükselttik. Geçen sene tek oteli olan Alman firmasının, şu an 5 oteli oldu Bodrum'da. Bu sene aynı şekilde İngiltere ve Almanya pazarında biz bu çalışmaları devam ettireceğiz. Burada en geçerli geçim kaynağı turizm için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. TÜRSAB ile beraber bir tane büyük bir TIR'ı da Bodrum olarak giydiriyoruz, içine tanıtım materyallerimizi, reklam panolarımızı, bilgisayarımızı, LED ekranımızı koyuyoruz. Anadolu'dan Bodrum'a en çok turist yollayan yerler kadar hiç gelmeyen yerlerde de Bodrum TIR'ıyla tanıtım atağına başlıyoruz. İnşallah yerli turizm bu sene herhangi bir kesintiye uğramaz. Umuyorum Bodrum yine Türkiye'nin turizm pastasından payını alan en iyi bölgesi olacak."

DHA