Bodrum, yeni yıla havai fişek gösterisi ile girdi

BODRUM, yeni yıla havai fişek gösterisi ile girdi. Meydanlarda özel bir etkinliğin düzenlenmediği ilçede bulunanlar kendilerince eğlenerek yeni yılı karşıladı.

Bar ve otellerin dışında yeni yıl herhangi bir eğlence programının düzenlenmediği Bodrum'da, Bodrum Belediyesi tarafından havai fişek gösterisi yapıldı. Belediye Meydanı ve İskele Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin kişi 10 dakika süren hava fişek gösterisini izledi. Bar restoranlara gidenler, canlı müzik etkinlikleri ile gece geç saatlere kadar eğlendi. Meydanda gelenlerin ise bazılar Noel Baba şapkası takarken bazıları da melek ve palyaço oldu.

Havanın soğuk olması nedeniyle bazı işletmelerin önünde, ateş yakıldı. Çok sayıda kişi, ateş başında eğlenmeye devam etti. Bazı tatilciler ise, yeni yılda dilek balonu uçurdu. Polis ekipleri de Belediye Meydanı'nda ve kalabalık grupların toplandığı alanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Eşi ve çocuğu ile yeni yılı havai fişek gösterisini izleyerek karşılayan Yasin Yeniceoğlu, "Bodrum'da yaşıyoruz, hep Bodrum'dayız. Bodrum güzel ve biraz soğuk. Yeni yıl her zaman olduğu gibi herkese sağlık mutluluk getirsin. Huzur olsun başka bir şeye gerek yok. Yeni yılda birlikte olduk. İlk defa bize çıkacak gibi geliyor. İnşallah bize çıkarsa Bodrum'dan gider herhalde bir yerlere" dedi.

Açık olan Mandalin, Kule, Moonlight, Marlin, Küba ve Marina Yatch Club'ta düzenlenen yılbaşı programlarında tatilciler dans ederek gece boyunca eğlendi.

DHA