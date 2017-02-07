Bodrum'da belgede sahtecilik iddiasına 5 gözaltı

BODRUM ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, taksi şoförleri için gerekli psikoteknik sağlık raporunu muayeneye girmeden kağıt üzerinden düzenledikleri ya da temin edilmesine aracılık ettiği öne sürülen 5 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla adliye sevk edildi.

Bodrum'daki bazı taksi şoförlerinin, Karayolları Taşıma Yönetmeliği'ne göre dikkat, algı ve muhakeme hakimiyetlerinin belirli periyotlarla test edilmesiyle elde edilen, çalışma ön koşullarından psikoteknik sağlık raporlarını, sağlık kuruluşuna giderek muayene olmadan kağıt üzerinden edinip, işlerine devam ettiği iddiası üzerine polis çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla başlatılan çalışmada hazırlıklarını tamamlayan polis, geçen perşembe günü, Bodrum ve İzmir'de eş zamanlı operasyon yaptı. Şoförlerle belgeleri hazırlayan ya da temin edilmesine aracılık yaptığı düşünülen kadın psikolog G.Y. ile birlikte E.Y, O.Y, O.P. ve E.N. gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün İzmir'de yakalandığı kaydedildi. Resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonda çok sayıda sahte belge ele geçirildiği ve el konulduğu belirtildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA