Bodrum'da ByLock'tan 5 kadın adliyede

BODRUM'da FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı belirlenerek gözaltına alınan 5 kadın adliyeye sevk edildi.

Bodrum merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Muğla, İzmir, Manisa, Ankara, Samsun, Kocaeli, Tokat, Isparta, Mersin, Antalya ve Denizli'de yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. 14 kişinin yakalanması için çalışmaların sürüdüğü bildirildi. Gözaltına alınanlardan 5'i, Bodrum'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, bazılarının öğretmen olduğu, ayrıca örgüt içinde 'abla' olarak görev yaptıkları öne sürüldü.

DHA