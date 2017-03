Bodrum'da CHP'den kadın cinayetlerine tepki

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde CHP İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, kentte eski eşi tarafından öldürülen Gizem Olgun'u hatırlatarak, kadın cinayetlerine dikkat çekti ve tepki gösterdi.

CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Tufan Erkan Yakar, CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu, CHP mahalle temsilcileri, dernek temsilcileri ile üyeleri, çok sayıda partilinin yanı sıra Gizem Olgun'un babası ve yakınları Yalıkavak pazaryerinde düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Cinayete kurban giden kadınlar için açıklama öncesi helva hayrı yapıldı.

Açıklama yapan CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu, "Birkaç gün önce bir canımızı toprağa verdik. Gizem Olgun 25 yaşında güzeller güzeli, çalışarak hayatını kazanan genç bir kadındı. Şiddet gördüğü kocasından ayrılmak zorunda kalmıştı. Yine aynı senaryo, yine aynı neden. Ülkemizde 41 bin kadın, polis koruması altında. Bir ilçe nüfusu kadar. 2010- 15 yılları arasında öldürülen kadın sayısı 1134. Bunlardan 608'i kocası tarafından, 161'i erkek arkadaşı, 213'ü ise aile meclisi fertleri tarafından alınan kararla babası, oğlu ve diğer aile fertleri tarafından katledildi. Nedeni ise koca şiddeti sonucu ayrılmak istemesi. Bunlar korkunç rakamlar. Dünyanın hiçbir uygar ülkesinde böyle rezillik olabileceğini düşünemiyorum" dedi.

KADINA SAYGI DUYULUR

Sözünün erkeklere olduğunu belirten Çakaloğlu, "Kadın sizin ne malınız ne de esirinizdir. Ananız, bacınız, kızınızdır. Sizin her kahrınızı çeken, sizin soyunuzu devam ettirmek için evlat veren, iyi günde kötü günde de yanınızda olan eşiniz, karınızdır. Ona el kalkmaz saygı duyulur. Sevgi gösterilir. Biz kadınlar olarak artık biran önce bu olayların bitmesini ve ölüm tehditleriyle yaşamak istemiyoruz. Bununda iki yolu var. Birincisi, devletimizden bir an önce gereken kanunların çıkarılmasını ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını istiyoruz. Diğeri ise eğitim. Kadınların erkeklerin kölesi veya malı olmadığı, onlarla eşit ve özgür bireyler olduğu aileden başlayarak beyinlerine işlenmelidir. Her ortamda ayrımcılık yapılmamalı ve eşit şartlar altında beraberce yaşamaları uygulanmalıdır. Sevgili Gizem'in şahsında, tüm erkek şiddeti sonucu hayatlarını kaybeden kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun" dedi.

Yapılan açıklama ardından "Yasta Değil İsyandayız", "Şiddet Kadınların Kaderi Olmasın", "Kadına Şiddete Hayır", "Kadının Yaşam Hakkı İçin Hayır" diyerek slogan atan kadınlar, daha sonra Gizem Olgun'un evine giderek ailesine taziyede bulundu.

DHA