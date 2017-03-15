Bodrum'da FETÖ'den 4 yeni tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenerek gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişi daha tutuklandı.

Bodrum merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Muğla, İzmir, Manisa, Ankara, Samsun, Kocaeli, Tokat, Isparta, Mersin, Antalya ve Denizli'de yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. 14 kişinin yakalanması için çalışmaların sürüdüğü bildirildi.

Geçen pazartesi günü işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Y., H.C., N.G. ve N.Ş. tutuklanırken, S.G. ise biri yüzde 89 özürlü toplam 3 çocuğunun bulunması, eşinin de gözaltında olması nedeniyle adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Dün de gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si kadın 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 4 şüpheliyi de tutukladı. Böylelikle operasyonda tutuklananların sayısı 8'e yükseldi.

DHA