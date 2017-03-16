Bodrum'da FETÖ'den 7 kişi adliyede

BODRUM'da FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi 'ByLock' programını kullandığı belirlenerek gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Bodrum merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Muğla, İzmir, Manisa, Ankara, Samsun, Kocaeli, Tokat, Isparta, Mersin, Antalya ve Denizli'de yapılan operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si, aralıklarla adliyeye sevk edildi, 11'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan H.İ, H.S.D., V.K., Z.G., H.G., Y.A. ve Y.K. adlı 7 kişi de bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.S.D'nin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ilk FETÖ soruşturmasından da arandığı, ilçedeki kapatılan bir dershanenin müdürü olduğu belirtildi. Adliyeye getirilen şüphelilerden birisinin kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Tazminat hakkını unutmayın" demesi dikkat çekti.

Operasyon kapsamında aranan 13 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürüdüğü bildirildi.

DHA